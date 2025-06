Auf der Autobahn 14 bei Tangerhütte hat die Polizei am Mittwoch die Geschwindigkeit von Autofahrern unter die Lupe genommen. Ein Raser war besonders schnell unterwegs.

Tangerhütte. - Die Polizei hat am Mittwoch auf der A14 in Höhe Tangerhütte geblitzt. Auf diesem Autobahnabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 Kilometer in der Stunde.

Im Zeitraum der Geschwindigkeitskontrollen wurden 71 Fahrzeuge erfasst, die sich nicht daran gehalten haben, teilt die Polizei mit.

Blitzer auf der A14: Autofahrer 71 km/h zu schnell

Ein Verkehrsteilnehmer hatte es aber offenbar besonders eilig. Der Raser wurde mit 171 km/h auf dem Tacho von der Polizei erfasst.

Nach Abzug der Toleranz könnten auf den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot zukommen.