Arnstadt/dpa - Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Arnstadt (Ilmkreis) von einem Auto angefahren und am Kopf verletzt worden. Der 20 Jahre alte Autofahrer habe beim Verlassen eines Parkplatzes den auf dem Radweg fahrenden Mann übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach dem Zusammenstoß am Freitagmittag sei der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden.