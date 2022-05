2,86 Promille: Betrunkene Autofahrerin landet mit Pkw in Vorgarten und wird verletzt

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Plauen mit ihrem Wagen in einem Vorgarten gelandet und gegen eine Hauswand gefahren. Die Frau wurde leicht verletzt.

Plauen/dpa - Bei einem Autounfall in Plauen (Vogtlandkreis) hat sich eine betrunkene Fahrerin leicht verletzt. Laut Polizei kam die 38-Jährige von der Straße ab, fuhr in einen Vorgarten, beschädigte einen Stromkasten und eine Hauswand und verletzte sich leicht. Ein Alkoholtest nach dem Unfall am Montagnachmittag ergab 2,86 Promille.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 29 000 Euro, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte.