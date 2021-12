17-Jähriger klettert auf Zug und gerät an Starkstromleitung - schwer verletzt

Sömmerda/dpa - Im Landkreis Sömmerda ist ein 17-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden, als er auf einen Zug geklettert und an eine Starkstromleitung geraten ist. Der Jugendliche war am Dienstagabend zusammen mit Freunden an einem Bahnsteig am Bahnhof in Sömmerda und stürzte nach dem Unfall vom Wagon, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 17-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Freunde seien ebenfalls zu einer seelsorgerischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.