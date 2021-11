Chemnitz/DUR - Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen Jugendlichen vorläufig festgenommen, welcher im Verdacht steht, zwei unmittelbar aufeinanderfolgende sexuelle Übergriffe begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Ebenfalls wird nach Zeugen gesucht, die etwas gesehen haben.

Eine 20-Jährige war gegen 19.50 Uhr zu Fuß in der Chemnitzer Fichtestraße unterwegs. Als sie in die Senefelder Straße abbog, packte ein junger Mann sie von hinten am Oberschenkel und berührte sie unsittlich. Die junge Frau wehrte sich und konnte sich befreien. Der ihr Unbekannte ließ daraufhin ab und rannte in die Rudolfstraße.

Dort ereignete sich kurze Zeit später ein ähnlicher Übergriff. Der mutmaßlich selbe Angreifer packte eine 18-Jährige von hinten, zog sie zu Boden und nahm trotz Widerstands sexuelle Handlungen an ihr vor. Durch laute Schreie wurden Anwohner auf den Sachverhalt aufmerksam, wodurch der Angreifer von der 18-Jährigen abließ und davonrannte.

Polizeibeamte konnten den 16 Jahre alten Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung in der Nähe der Tatorte stellen und vorläufig festnehmen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Am Montag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der deutsche Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung und sucht weitere Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden sexuellen Übergriffen machen? Wer konnte von umliegenden Balkonen den Übergriff, gegen 19.50 Uhr, in der Senefelder Straße oder, gegen 19.55 Uhr, in der Rudolfstraße beobachten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387-3448 zu melden.