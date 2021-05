Bei Bautzen: Polizei findet versenkten Pkw

Bautzen - Die Polizei hat am Montagvormittag in der Nähe von Bautzen einen Pkw aus einem gefluteten Steinbruch geborgen. Dieser wurde, wie die Polizei berichtet, nach einer nächtlichen Verfolgungsjagd Anfang April dort versenkt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht vom 7. auf den 8. April verfolgte eine Streife der Bautzener Polizei zwei Fahrzeuge, einen roten VW Golf II und einen dunklen Golf III. Beide Fahrzeuge waren den Beamten aufgrund ihrer Bauweise aufgefallen, die jugendlichen Fahrer hielten bei der Kontrolle daraufhin nicht an. Bei der wilden Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften des Lausitzer Oberlandes wurde ein Pkw auf einem unbefestigten Weg durch einen quer liegenden Baum gestoppt, während das zweite Fahrzeug entkommen konnte. Die drei Insassen flüchteten unerkannt zu Fuß in den Wald.

Im Laufe der Ermittlungen verdichteten sich nach Polizeiangaben die Hinweise darauf, dass der fehlende Golf III im Steinbruch am Lärchenberg in Schirgiswalde versenkt wurde. Am Montagvormittag nun suchten Spezialkräfte der Taucherstaffel der Polizei aus Leipzig nach dem Auto und fanden es in 15 Meter Tiefe. Mithilfe von schwerem Gerät bargen sie den roten Golf aus dem Wasser. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Der 19-jährige Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sowie der mittlerweile ebenfalls ermittelte Fahrer des Golf III, ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Bautzen, werden sich nun wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Urkundenfälschung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. (mz)