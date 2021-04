Bambi aus misslicher Lage befreit

In Hoyerswerda wurde am Donnerstagmorgen ein Reh gefunden, welches sich in einer unglücklichen Lage befand. Mithilfe der Feuerwehr konnte das Reh glücklicherweise gerettet werden.

Hoyerswerda - Am Donnerstagmorgen haben Beamte des örtlichen Polizeireviers in Hoyerswerda ein Reh aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier war an einer Toreinfahrt an der Dresdener Straße gefunden worden, wie die Polizei berichtet.

Das Reh war in einem Zaun steckengeblieben und kam weder vor noch zurück. Dabei lag es auf einer querliegenden Eisenstange und steckte zwischen zwei Gittern des Zaunes fest. Die Feuerwehr wurde gerufen und konnte den Zaun mithilfe einer Flex aufsägen. Das offenbar unverletzte Tier rannte davon und verschwand in ein angrenzendes Waldgebiet. (mz)