Halle/MZ. - Die Staatsmacht ist keineswegs nichts ahnend. Ganz im Gegenteil. Schon in den letzten Augusttagen des Jahres 1989 nimmt das Ministerium für Staatssicherheit in Niederdodeleben in der Nähe von Magdeburg eine verdächtige Spur auf. Der Pfarrer Markus Meckel, „hinlänglich wegen fortgesetzter negativer Aktivitäten“, heißt es in einem Bericht, propagiere die „Bildung einer sogenannten Initiative zur Schaffung einer sozialdemokratischen Partei in der DDR“. Es gebe bereits konkrete Vorstellungen, die auch schon an „BRD-Medien“ weitergeleitet worden seien.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.