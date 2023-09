Reizgas in Schulbus in der Börde freigesetzt - Acht Kinder verletzt

In einem Schulbus in Kleinalsleben nahe Oschersleben im Landkreis Börde ist Pfefferspray freigesetzt worden. Acht Kinder sollen dabei verletzt worden sein. Symbolbild:

Kleinalsleben (vs) - Zu einem Reizgas-Vorfall ist es am frühen Freitagmorgen in einem Schulbus in der Alikendorfer Straße in Kleinalsleben nahe Oschersleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde aus bisher ungeklärter Ursache Reizgas aus einem Pfefferspray unbekannter Art freigesetzt, das sich zuvor in der Jackentasche eines Schülers befand und offenbar nicht vorsätzlich eingesetzt wurde.

Schüler hat Reizgas in der Jacke - acht Kinder im Bus zur Schule verletzt

Dabei sollen acht Schüler leicht verletzt worden sein. Die Betroffenen klagten laut Polizeiangaben über einen gereizten Hals, Husten, leichte Atemnot und gereizte Augen. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden.

Ein Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sei dennoch eingeleitet worden, so die Polizei. Der Grund: Pfefferspray müsse in Deutschland geprüft sein und das entsprechende PTB Zeichen sichtbar abgebildet haben.

Ohne dieses Zeichen sei das Spray ein verbotener Gegenstand und der Besitz stelle eine Straftat dar. Eindeutig als Tierabwehrsprays gekennzeichnete Sprays fallen jedoch nicht unter das Waffengesetz. Um welche Art es sich bei dem eingesetzten Gegenstand handelte, sei Gegenstand von Ermittlungen.