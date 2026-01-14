Erdbeerhof an der A14 Neue Attraktionen bei Karls Erlebnisdorf in Döbeln: Das ist geplant
Deutschlandweit gibt es inzwischen acht "Karls Erdbeerhöfe". Einer davon steht an der A14 in Döbeln und dieser soll ab dem Sommer 2026 neue Attraktionen erhalten.
Döbeln. – Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln hat ein neues Sommer-Highlight für 2026 angekündigt: Mit „Bettys Beerchen Boomerang“ kommt eine neue Achterbahn in den Freizeitpark, die spektakulär durchstarten soll.
Bis zu 60 km/h Geschwindigkeit und eine Vorwärts-Rückwärts-Strecke im neuen Fahrgeschäft versprechen Nervenkitzel für die ganze Familie. Auch kulinarisch ist eine Neuerung geplant.
Karls Erdbeerhof in Döbeln: "Bettys Beerchen Boomerang" nimmt volle Fahrt auf
Sommer-Highlight 2026 in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln wird die neue Achterbahn sein: "Bettys Beerchen Boomerang". Dabei handelt es sich keineswegs um eine gewöhnliche Bahn, sondern um ein Fahrgeschäft mit ungewöhnlichem Einstiegspunkt: Die Strecke beginnt direkt im laut Unternehmen wohl größten Erdbeer-Verkaufsstand der Welt.
Und der Name ist Programm. Die technischen Daten lesen sich so aufregend, wie es der Name verspricht:
- Die Bahn erreicht eine Geschwindigkeit von 60 km/h in wenigen Sekunden.
- Besucher werden mit bis zu +2,7 g in die Sitze gedrückt.
- Auf 230 Metern Strecke durchfahren Fahrgäste die Strecke sowohl vorwärts als auch rückwärts.
- Der höchste Punkt liegt 27 Meter über dem Boden: ein deutlicher Blickfang im Park.
Die Kombination aus Geschwindigkeit, Höhe und dem "Boomerang-Effekt", der die Bahn vorwärts und rückwärts durch die gleiche Strecke führt, soll neue Akzente im Freizeitangebot von Karls setzen.
"Elisabeth-Café": Kaffee- und Kuchengenuss direkt im Erdbeer-Körbchen unter der Achterbahn
Ein besonderes Detail der neuen Attraktion: Im Erdgeschoss des riesigen Erdbeer-Körbchens, aus dem "Bettys Beerchen Boomerang" startet, entsteht das neue "Elisabeth-Café". Dort können sich Besucherinnen und Besucher vor oder nach der Fahrt stärken.
Im Café erwartet Besucher nicht nur selbstgemachter Erdbeerkuchen, sondern auch heißer Erdbeerkaffee.
Damit ergänzt der Erdbeerhof in Döbeln nicht nur seine fahrtechnischen Attraktionen, sondern möchte auch sein kulinarisches Angebot erweitern.