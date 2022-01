Sächsische Polizei stellt über 700 Kilo Kokain sicher

In Sachsen hat die Polizei über 700 Kilo Kokain gefunden.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR - Im Landkreis Mittelsachsen hat die Polizei am Dienstag über 700 Kilo Kokain sichergestellt. Laut den Beamten handelt es sich um die größte Menge, die bislang in Sachsen gefunden wurde. Die 600 Kokainpakete waren in einer Großlieferung Rohrzucker versteckt. Mitarbeiter eines Lebensmittelbetriebs hatten die Polizei informiert, nachdem sie merkwürdige Pakete entdeckt hatten.

Laut den Ermittlern haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von über 150 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat ein Ermittlungsverfahren gegen die bislang unbekannten Täter eingeleitet. Ob das Kokain tatsächlich nach Sachsen geliefert werden sollte und wer die eigentlichen Empfänger waren, ist bislang unklar. Ein Anfangsverdacht gegen die betroffene Firma besteht nicht.