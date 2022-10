Zwei weitere Corona-Tote

Naumburg/Zeitz/MZ - Im Burgenlandkreis sind in der vergangenen Woche zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst worden. Laut Landratsamt sind ein 74-jähriger Mann aus Weißenfels sowie ein 88-Jähriger aus der Gemeinde Unstruttal gestorben. Damit belaufe sich die Gesamtzahl der Todesopfer im Burgenlandkreis seit Ausbruch der Pandemie auf 926 - in keinem anderen Landkreis in Sachsen-Anhalt sind bisher mehr Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Auf Platz zwei folgt laut dem Landesamt für Verbraucherschutz die Stadt Halle mit 626 Toten, die wenigsten Todesfälle hat der Altmarkkreis Salzwedel (155) zu verzeichnen (Stand: 5. Oktober). Indes ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche leicht von 313,6 auf 375,4 gestiegen.

Laut der Kreisverwaltung werden derzeit keine Covid-Patienten auf den Intensivstationen der drei Krankenhäuser des Burgenlandkreises in Weißenfels, Naumburg und Zeitz behandelt - auf den Normalstationen sind es derzeit 20 in Zeitz, 17 in Weißenfels und 19 in Naumburg.

Ein Infektionsgeschehen in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und größeren Unternehmen ist derzeit nicht zu verzeichnen, so der Kreis. Aktuell sind 655 Personen im Burgenlandkreis offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Bei insgesamt 37 Personen wurde bisher die Omikron-Variante BA5 nachgewiesen.