Bergisdorf/MZ. - Es ist knackig kalt und weißer Schnee bedeckt die Felder. Betritt man den alten Schafstall in Bergisdorf, wird einem warm ums Herz. Junge Zicklein springen munter durch das Stroh, ihre Mütter fressen an den prall gefüllten Heuraufen und zwischendurch saufen sie an Tränken, die sich automatschen auffüllen. Sina Klinkert klettert in die abgegrenzte Box und schwups ist sie von den Jungtieren umringt. Sie zupfen an der Jacke bis sie sich zu ihnen niederkniet und sie auf den Arm nimmt. Doch was nach ländlicher Idylle aussieht, ist für Jens und Sina Klinkert harte Arbeit.