Gera/Zeitz/MZ - Ein Lkw ist am späten Mittwochabend auf der Autobahn 4 südlich von Zeitz vermutlich mit einer Paintball-Waffe beschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere gelbe Farbflecken auf der Windschutzscheibe festgestellt. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Der Lkw-Fahrer war gegen 23 Uhr auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Gera nahe der Bundesstraße 2 leise Treffergeräusche in Verbindung mit Farbflecken auf seiner Windschutzscheibe wahrnahm.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei handelte es sich um Paintballkugeln.

Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise können unter Angabe des Aktenzeichens 0173658/2023 an die nächstgelegene Polizeidienststelle gerichtet werden.