Zeitzer wollen Sonnenuhr am Roßmarkt - ohne Bußgeld für Andreas Otto

Der Stein des Anstoßes für die Stadtverwaltung: die Sonnenuhr am Roßmarkt 19

Zeitz/MZ - „Da gibt es Menschen, die etwas tun, Menschen, die sich für Zeitz einsetzen und was erschaffen!“, schreibt Anna Maria Koch auf der MZ-Seite im sozialen Netzwerk Facebook. „Und zum Dank dann sowas! Es gibt wohl gerade keine anderen Probleme?“ Die Sonnenuhr am Roßmarkt 19, am Wohn- und Geschäftshaus von Andreas Otto, bewegt die Gemüter.