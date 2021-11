Schützenstraße Aufreger Nummer eins in den letzten Tagen waren die Grünflächen in der Schützenstraße: übersät mit Müll. Das ist in Zeitz so oder so ein Problem, aber die Rasenfläche an der Ecke zur Weberstraße stieß einigen Zeitzern doch heftig auf.

Zeitz/MZ - Erstmalig wird es jetzt in der Stadt Zeitz auch eine Müllsammelaktion im Herbst geben. Sie findet am Sonnabend, 20. November, statt. An diesem Tag sind laut einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung „alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortschaften aufgerufen, sich tatkräftig von 9 bis 12 Uhr zu beteiligen“.

Zeitzer werden wieder zum gemeinsamen Müllsammeln aufgerufen

Je mehr gesammelt werde, umso weniger Müll und Unrat würden die Stadt verschmutzen, heißt es in dem Schreiben. In den vergangenen Jahren und auch in diesem wurde üblicherweise im Frühjahr zur gemeinsamen Aufräum-Aktion aufgerufen. Aber auch in den Herbstmonaten, so Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), können eine solche Aktion organisiert werden.

„Mit den alljährlichen Müllsammelaktionen im Frühjahr und nun auch im Herbst soll ein wichtiger Beitrag zu mehr Sauberkeit und Ordnung im Zeitzer Stadtgebiet geleistet werden“, so Thieme. Das sei dringender denn je. „Wir wollen dabei mit gutem Beispiel vorangehen, deshalb werde ich auch in diesem Jahr wieder persönlich bei dieser Gemeinschaftsaktion dabei sein“, erklärt der Oberbürgermeister.

Freiwilligen treffen sich am Samstag, 20. November, um 9 Uhr am Rathaus der Stadt Zeitz

Er freue sich auf tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Helferinnen und Helfern. Auch Bürger in den Ortschaften seien zur Beteiligung am Herbstputz eingeladen. „Jeder, der etwas für Sauberkeit in der Stadt übrig hat, kann jetzt Taten folgen lassen und etwas für unsere Stadt tun!“, so Thieme weiter.

Die Freiwilligen treffen sich am Samstag, 20. November, um 9 Uhr am Rathaus der Stadt Zeitz. Es werde dort wie üblich eine kurze Einweisung sowie Aufteilung auf die Gebiete und Tätigkeiten geben. „Wie immer werden auch notwendige Gerätschaften ausgegeben“, heißt es. Die Müllsammelaktion soll bis etwa 12 Uhr am Mittag andauern.

Für Fragen und weitere Informationen ist das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung zu erreichen über Telefon 03441/8 32 40 oder per E-Mail: recht-ordnung@stadt-zeitz.de