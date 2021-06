Zeitzer Senioren Würfeln mit SPD-Chef Norbert Walter-Borjans

Zeitz - Da konnte Norbert Walter-Borjans nicht nein sagen: Als der SPD-Bundesvorsitzende am Dienstagvormittag die Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Weißenfelser Straße in Zeitz besuchte, musste er kurz am Spieltisch Platz nehmen. Edith Römer (86), Margot Dietrich (98) und Margarete Günsch (84) hatten Walter-Borjans kurzerhand zum Mensch-ärgere-Dich-nicht! eingeladen und für den Sozialdemokraten die roten Spielsteine parat. Beim Würfeln erfuhr der Gast aus Berlin etwas aus dem Leben der alten Damen und dass sie sich in der Einrichtung sehr wohlfühlen.

Wahlkampf-Unterstützung: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans besucht Zeitz

Eingeladen worden war Walter-Borjans von Awo-Kreischef Torsten Fulczynski, der am Sonntag für die SPD im Wahlkreis Zeitz für den Landtag von Sachsen-Anhalt kandidiert und mit Jens Wojtyschak auch noch den SPD-Bundestagskandidaten für die hiesige Region an seiner Seite hatte. Während seines Besuchs bekam Walter-Borjans einerseits die Einrichtung, zu der ein mobiler Pflegedienst gehört, und die Arbeit für die bedürftigen Menschen vorgestellt.

Andererseits ging es in den Gesprächen unter anderem um die Anerkennung der Arbeit derjenigen, die in der Pflege arbeiten, um die Herausforderungen, die mit der Coronapandemie zusätzlich kamen und auch um die Zukunft der Finanzierung von Angeboten. Und was nimmt Walter-Borjans von seinem Besuch in Zeitz mit? „Die Gewissheit, dass die Awo eine tolle Arbeit leistet - professionell und menschlich.“ (mz)