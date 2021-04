Zeitzer schockiert über Kahlschlag im Tiergarten: War das nötig?

Was Bürger entsetzt, ist für den Landesforstbetrieb eine unausweichliche Maßnahme. Wie es in dem Wäldchen weitergeht.

Zeitz - Wut, Empörung, Traurigkeit: Dutzende, wohl eher hunderte Bäume sind im Tiergarten, dem Auwaldrelikt zwischen der Zeitzer Kernstadt und dem Ortsteil Zangenberg, gefällt worden. Zeitzer und Besucher aus Leipzig machten sich mit Posts in sozialen Netzwerken, Anrufen und Mails an die MZ Luft. „Das haben wir vor Jahren schon einmal erlebt“, sagte Hildegard Winkler aus Leipzig, „jetzt haben wir gedacht, uns trifft der Schlag, als wir am Osterwochenende wieder im Tiergarten waren. War das nötig?“ Der Landesforstbetrieb sagt ja. Und erläutert auch warum - und wie es weitergeht.

Schäden durch Trockenheit und Hitze sowie Käfer- und Pilzbefall

Bernd Dost, Direktor des Landesforstbetriebs, bestätigt, dass im Tiergarten kürzlich insgesamt circa 450 Festmeter Holz geschlagen wurden. „Es handelt sich dabei ausschließlich um abgängiges, teils abgestorbenes Laub-Schadholz“, erklärt Dost, „die Schäden sind insbesondere bedingt durch die Trockenheit und Hitze der letzten Jahre, Käfer- und Pilzbefall, insbesondere Eschentriebsterben, Eichenpracht- und Eichenkernkäfer, Buchenschleimfluss.“

Manche Bäume, die aufgestapelt daliegen, erwecken zumindest für Spaziergänger und Radfahrer durchaus den Eindruck, dass sie gesund sind. Selbstverständlich seien auch Bäume gefällt worden, die aktuell noch gut verwertbar waren, deren Holz sich also verkaufen lässt, bestätigt auch Dost, „die augenscheinlich bereits im Absterben sind, aber bei Betrachtung aus der Ferne als gesund eingeschätzt werden.“

Kahlschlag zur Sicherheit der Spaziergänger

Es geht allerdings nicht nur um Holzverwertung, sondern auch um Sicherheit und Pflichten: „Das Waldgebiet befindet sich nahe der Ortslage beziehungsweise in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Einrichtungen: Stadion, Schießstand, EU-Radwanderweg, Bahnstrecke, Straßen grenzen an oder queren das Waldstück“, beschreibt Dost die Lage.

Zudem sei der Tiergarten regelmäßig und flächendeckend stark von Bürgern frequentiert. „Insofern ist davon auszugehen, dass dort erhöhte Anforderungen bezüglich der Verkehrssicherungspflicht vorliegen, ohne Durchführung der Maßnahmen zur Verkehrssicherung wäre eine Sperrung der Waldfläche die Folge.“

Kahlschlag im Tiergarten einzige Alternative für Landesforstbetrieb

Die ausgewiesenen Nutzungsmengen aus diesem Einschlag liegen zudem deutlich unter „den flächenbezogenen Hiebsmengen laut Forsteinrichtung“. Das ist sozusagen eine behördlich abgestimmte „Zehnjahresplanung“, die „nachhaltig ist und auch ökologischen Anforderungen entspricht“.

Der Landesforstbetrieb sieht in dem Holzeinschlag, so wie er vorgenommen wurde, die einzige Möglichkeit, allem gerecht zu werden. Die nunmehr seit mehr als drei Jahren anhaltend angespannte Situation, was Waldschutz - Schadholz, Verkehrssicherungspflicht, Verjüngung betreffe, lasse keine Alternative zu.

Preise für Nadelholz im Keller - Baumbestand wird mit Nachpflanzung verjüngt

Dennoch sieht die Zeitzerin Petra Hörning hier „kommerziellen Raubbau von Seiten des Landes“ und meint: „Geht doch nicht an, dass das bisschen grüne Lunge in Zeitz so wenig geschützt wird. Die Holzpreise sind im Keller. Trotzdem werden riesen Schneisen geschlagen. Ein schlimmer Anblick.“

Natürlich soll mit dem Holz auch Geld verdient werden. Der Gedanke, dass trotz allzu niedriger Holzpreise dennoch Massen an Holz geschlagen und unter Wert verkauft werden, ist laut Dost falsch: „Im Keller sind noch Nadelholzpreise, konkret die Sortimente der Fichte. Für Laubholz trifft die Aussage nicht zu.“

Der momentan schlimme Anblick, vor allem auch auf den Wegen und in den Schneisen wird so nicht bleiben. „Selbstverständlich werden Wege beräumt und in Ordnung gebracht und der Gesamtwald in Struktur und Baumarten-Zusammensetzung erhalten“, versichert Bernd Dost. Ebenso wird der Baumbestand auch verjüngt. „Nachpflanzungen werden selbstverständlich überall durchgeführt, wenn natürliche Verjüngung ausbleibt oder klimastabile Baumarten fehlen.“ Und eines sichert der Direktor des Landesforstbetriebes schon mal zu: „Eichen werden in jedem Fall nachgepflanzt.“ (mz/Angelika Andräs)