Wie es an den bisher wärmsten Tagen in und um Zeitz aussah.

Zeitz - 28 Grad - und das kurz vor den Eisheiligen! Die Zeitzer freuten sich, natürlich vor allem über den Sonntag, der schon ein Vorgeschmack auf den Sommer und für die meisten ein freier Tag war. Doch auch am Montag legte die Sonne noch einmal kräftig nach. Immerhin 27 Grad zeigte das Thermometer an.

Sommerlicher Muttertag; Cornelia und Bernhard aus Weißenfels feierten mit ihrer 88-jährigen Mutter Rosemarie Nopper im Schlosspark. Foto: Peter Zielinski

Zeitzer genießen warmes Frühlingswetter

Es zog viele in die Gärten. Da wurde der Grill angeworfen und je nach Lust und Laune sonnte man sich oder zog sich in den Schatten von Terrassen oder Bäumen zurück. Und da in den Rabatten jetzt alles in voller Blüte steht, machte es auch Spaziergängern Spaß, einen Blick in Gärten und Vorgärten zu werfen. Schatten fanden auch die Spaziergänger im Tiergarten, im Knittelholz und Kuhndorftal oder im Zeitzer Forst.

Da, wo vor einigen Tagen die Sonne noch ungehindert auf Wege schien, spendeten die Bäume in frischem Frühlingsgrün jetzt einen lichten Schatten. Spaziergänge machten einfach Freude. „Es ist wirklich die schönste Zeit im Jahr, wenn alles erst zögerlich zu neuem Leben erwacht und dann mit einem Mal geradezu explodiert“, meinte Hanna Schneider. Ihre Walking-Route ist das Kuhndorftal, ab und an geht sie auch durch den Tiergarten.

Es blüht überall: Der Blick beim Spaziergang in Gärten und Vorgärten tut dem Auge gut - und alles reckt sich zur Sonne. Foto: Angelika Andräs

Beginn der Eisheiligen

Gut besucht war auch der Gartentraum in Zeitz. Im Schlosspark Moritzburg kamen die Besucher bei weitem nicht nur aus Zeitz und genossen die Sonne. Beim Bummel durch die Stadt, für den sich am Sonntagnachmittag einige Zeitzer, aber auch Familie Lange aus Chemnitz entschieden hatten, hätte man sich natürlich geöffnete Biergärten und Freisitze vor Cafés und Eisdielen gewünscht. Aber zumindest gab es Eis auf die Faust. Sehr zur Freude von Charly Müller, der sein geliebtes Schokoladeneis bei Härleins am Altmarkt bekam.

An diesem Dienstag beginnt kalendarisch die Kälteperiode der Eisheiligen, die bis Samstag dauert. Wirklich kalt wird es aber nicht mit zwölf bis 16 Grad und sieben Grad in den Nächten. Und danach - und überhaupt - kann man sich auf den Sommer freuen. (mz)