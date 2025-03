In der Naumburger Straße sind am Freitag ein Pkw und ein Laster zusammengestoßen. Die Straße musste gesperrt werden.

Zeitz/MZ - In der Naumburger Straße von Zeitz hat sich Freitagmittag ein Unfall ereignet, in den ein Pkw und ein Lkw verwickelt waren. Verletzt wurde nach MZ-Informationen niemand. Bei den Bergungsarbeiten kam die Zeitzer Feuerwehr zum Einsatz, weil die Unfallfahrzeuge so ineinander verkeilt waren, dass der Abschleppdienst sie nicht trennen konnte. Also kam hydraulisches Rettungsgerät der Feuerwehr zum Einsatz. Die Straße war etwa eine Stunde gesperrt. Den Feuerwehreinsatz leitete Frank Hoffmann.