Zeitz/MZ. - Der Oberstufenchor (OSC) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz plant für das kommende Jahr eine ganz besondere Reise. Vom 4. bis zum 9. Juli wollen die Sänger der 9. bis 12. Klasse zum Chorfestival Vibratum Choir Festival nach Mexiko fliegen. Dort treten die Deutschen neben Ensembles aus Kanada, Tschechien und Mexiko auf. „Es ist für uns ein besonderes Wagnis mit 37 Schülern und drei Erwachsenen zehn Tage nach Mexiko zu reisen. Aber wir freuen uns sehr drauf“, sagt Chorleiter Till Malte Mossner. Geplant sind Konzerte in beeindruckenden historischen Stätten des 16. und 18. Jahrhunderts und Workshops in Stimmbildung und für Chorleitung. Ein Höhepunkt ist das gemeinsame Abschlusskonzert bei dem alle internationalen Chöre gemeinsam John Rutters „Mass of the Children“ aufführen wollen. Auf diese ganz praktische Weise soll das Chorfestival den internationalen Austausch junger Leute stärken, durch die Musik Werte wie Frieden, Freundschaft und kulturelle Identität stärken. Natürlich wird den Schülern bei der Reise auch ein Einblick in Musik und Geschichte von Mexiko vermittelt. Diese führt in den mexikanischen Bundesstaat Tlaxala, ein kulturelles Juwel mit kolonialen Bauwerken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.