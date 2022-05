Zeitzer Baptisten laden ein: Auf der Suche nach dem Glauben

Zeitz/MZ - Suchst Du noch - oder glaubst Du schon? Diese Frage in Anlehnung an einen sehr bekannten Werbespott soll aufmerksam machen auf eine Veranstaltungsreihe in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Zeitz in der Tiergartenstraße. Der Glaubenskurs bietet von diesem Dienstag an sieben Abende zu den Basics des christlichen Glaubens, wie es in der Einladung heißt.

