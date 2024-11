Rehmsdorf/MZ. - Musik ist Trumpf und spielt im Leben von Pauline Ulbricht und Philipp Fahr eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund organisieren die beiden Zwölftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz jetzt das Abifiz-Konzert am 23. November im Capitol. Es steht unter dem Motto Abios Amigos - 12 Jahre Siesta, jetzt Fiesta. „Mit den Einnahmen aus dem Konzert wollen wir den Grundstock zur Finanzierung unseres Abiballs legen. Der findet am 21. Juni 2025 im Hyzet-Klubhaus statt“, sagt Pauline Ulbricht. „Außerdem soll es ein schöner Abend für unseren Jahrgang werden und wir laden alle ein, im Capitol dabei zu sein“, fügt Philipp Fahr an. Gemeinsam werden die beiden an diesem Abend in der Schulband Les Miserable auf der Bühne stehen.

