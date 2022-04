Zeitz, Corona und die Masken: Von „endlich wieder oben ohne“ bis „Vorsicht in Zeiten der Pandemie“

Seit Montag können auch die Zeitzer wieder ohne Mund-Nasenschutz einkaufen. Warum dennoch viele an der Maske festhalten.

Die Maskenpflicht beim Einkaufen ist auch in Zeitz zuende. Während mancher den Mund-Nasenschutz entsorgt, halten aber viele daran fest.

Zeitz/MZ - Mit Maske oder ohne? In Zeitz feierten etliche Kunden in Supermärkten bereits am Samstag ihren „Corona-Freedom-Day“ und verzichteten auf den Mund-Nasenschutz. „Endlich wieder oben ohne“, rief ein junger Mann und entsorgte seine Maske demonstrativ im Papierkorb.