Die Schau ist am Tag der Deutschen Einheit im Parterre der Grundschule Elstervorstadt in Zeitz zu sehen.

Zeitz/MZ/ank - Fans von Postkarten und Briefmarken kommen am Dienstag, 3. Oktober, in der Grundschule Elstervorstadt auf ihre Kosten. Der Verein für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880 lädt zur Sonderausstellung „33 Jahre Deutsche Einheit“ ein.

Die Grundschule war in der Vergangenheit schon mehrfach Ort für Briefmarkenschauen. Neu, so Vereinsvorsitzender Hubert Tretner, ist aber in diesem Jahr, dass die Ausstellung im Parterre des Schulgebäudes stattfindet. Das bedeutet für die Vereinsmitglieder zwar mehr Arbeit, hat für Besucher aber den Vorteil, dass sie keine Treppen steigen müssen. So könnten zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer unproblematisch die Schau besuchen. Insgesamt werden laut Tretner 18 Aussteller 19 Exponate zeigen. Sie sind auf rund 500 Ausstellungsblätter verteilt. Zwei Exponate haben laut Briefmarkenverein die Deutsche Einheit zum Thema. Darum geht es im Ausstellungsstück von Roland Seidelt aus Osterfeld allerdings nicht. Er zeigt Ansichtskarten, die sich mit Zeitzer Schützenfesten beschäftigen. Zeitzer Kasernen auf Ansichtskarten präsentiert Istvan Marton.

Traditionell gibt es bei der Zeitzer Ausstellung spezielle Ganzsachen zu erwerben. Ganzsachen sind zum Beispiel mit Motiven bedruckte Briefumschläge. Dazu kommen spezielle Briefmarken und Stempel. Auf den aktuellen Ganzsachen ist zum Beispiel das sanierte ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude zu sehen.

Dem Zeitzer Verein, einer der ältesten Briefmarkenvereine im deutschsprachigen Raum, gehören derzeit 37 Mitglieder an. Sie kommen aus Zeitz und der Umgebung, aber auch aus Detmold, Berlin, Bad Elster, Halle und Weißenfels. Seit April gibt es eine Schüler-AG in der Grundschule Elstervorstadt, die laut Tretner aber auch für andere Kinder offen ist. Die Mädchen und Jungen treffen sich donnerstags um 12.30 Uhr. Die Ausstellung hat Dienstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.