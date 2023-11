Jetzt wird die Adventszeit in der Zeitzer Innenstadt eingeläutet und bei Anja Rudorf im Schuhladen in der Kramerstraße können Kinder bis zwölf Jahre bis zum Samstag ihre geputzten Stiefel abgeben. In der Nikolaus-Woche wartet dann ein Suchspiel mit Überraschung.

Zeitz/MZ. - Auf geht es: In dieser Woche ist Stiefelputzen angesagt. Zwar ist es bis zum Nikolausabend noch Zeit. Doch Händler der Innenstadt und der Verein Zeitzer Stadtmarketing haben es eilig. Nur in dieser Woche kann man bei Anja Rudorf im Kinder-Schuhladen in der Kramerstraße Stiefel abgeben. „Am Samstag, 25. November ist schon Schluss. Danach wollen wir die Stiefel befüllen und in Läden in der Innenstadt im Schaufenster aufstellen. Vom 6, bis zum 13. Dezember können die Kinder diese dann suchen und gefüllt mit nach Hause nehmen“, erzählt Anja Rudorf.