Magdeburg/Halle (Saale). Koch und Lebensmittelentwickler Sebastian Lege bekommt auf dem Youtube-Kanal "ZDF Besseresser" regelmäßig Produkte vorgesetzt, die er nachmachen muss. Anschließend wird seine Kreation bewertet.

In der aktuellen Folge vom 18. März hat Food-Experte Florian "Flo" Reza ihm eine besondere Süßigkeit aus seiner Kindheit mitgebracht: die Zetti Knusperflocken aus Zeitz. "Die Dinger sind meine absolute Lieblingssüßigkeit. Das heißt, heute werde ich maximal streng sein“, kündigt Flo die knallharte Bewertung an.

Zettis Knusperflocken aus Zeitz im ZDF Besseresser Test mit Sebastian Lege

Zettis ist seit 1994 eine Marke des Süßwarenherstellers Goldeck Süßwaren mit Sitz in Leipzig. Produziert wird in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Bereits in den 1970er Jahren begann die Produktion der berühmten Knusperflocken von Zettis. Das Produkt dürfte das bekannteste des Firmen-Sortiments sein.

Nicht nur im Osten Deutschlands ist Zettis überall bekannt. Seit 2016 führen nahezu alle großen Handelsketten im Land Zetti Produkte im Sortiment. Die Knusperflocken gelten als ostdeutsche Antwort auf die westdeutschen Choco Crossies mit Cornflakes.

ZDF Besseresser: Koch Sebastian Lege stellt Knusperflocken aus Zeitz in Sachsen-Anhalt her

Sebastian Lege ist generell kein Freund von Süßigkeiten und isst diese laut eigener Aussage nicht, was die Herausforderung erschwert. Dennoch steht nach dem Probieren schnell der Plan. Die vermuteten Zutaten werden besorgt, dann geht es ans Kochen. Zunächst schmilzt Lege die Schokolade und fügt Vanilleextrakt hinzu, parallel werden Cornflakes zermahlen.

Ganz so einfach wie gedacht, ist es dann allerdings doch nicht. Die zusammengemischte Masse ist zu groß für den Spritzbeutel, also wird weiter gehäckselt und der Spritzbeutel zurechtgeschnitten. Nach etwas Arbeit kommen die nachgemachten Knusperflocken auf das Blech und abschließend in den Kühlschrank.

ZDF Besseresser: Leges Knusperflocken gegen das Original aus Zeitz in Sachsen-Anhalt im Test

Siegessicher geht es für Sebastian Lege zum Test. "Das sieht schon wieder viel zu gut aus", muss auch Flo zugeben, wenngleich er die nachgemachten Flocken als zu groß bewertet. Doch überzeugt das Produkt auch beim Geschmack?

Die Konsistenz sei sehr gut, der Geschmack ähnlich, lautet Flos Urteil. Aber geschmacklich fehle vor allem der Roggengeschmack und die "Kraft" durch das Korn. "Sehr, sehr, sehr nah dran", so Flo, aber trotzdem durchgefallen.

Sebastian Lege scheitert an den Knusperflocken aus Zeitz. Dabei hätte es gereicht, irgendein Knäckebrot reinzumachen, löst Flo auf, dann wäre er zufrieden mit dem nachgemachten Produkt gewesen.

Als "einzigartige Mischung von knusprigem Knäckebrot und feinster Vollmilchschokolade" preist Zetti sein Produkt an. Zwei einfache Grundzutaten also, die dem Fachmann dennoch den Sieg gekostet haben.