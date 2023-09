Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Göbitz/MZ - Viele kennen den Zeitzer Schauspieler Peter Schneider als Fernseh-Kommissar. Am Freitag bummelte er gemütlich durch Göbitz. Denn in der Mühle fand das erste kleine Kunstfest statt und Schneider stand am Abend mit den Saitling-Singers auf der Bühne und bot vor rund 100 Gästen eine tolle Performence. „Es ist eine tolle Location hier in Göbitz“, sagt Schneider über das Herrenhaus der Mühle. Schon draußen gibt es reichlich Kunst zu entdecken. So steht beispielsweise eine Skulptur an der alten Robinie vor der Tür. „Traumhaft schön hier“, findet auch Annemarie Schmidt und plaudert unter der über 200 Jahre alten Robinie. Im Haus packt die Kabarettistin aus Leipzig ihre Ukulele aus, singt und scherzt. So gibt sie Einblicke aus ihrem neuen Programm „Hausgemeinschaft“, welches sie gemeinsam mit Roman Raschke am 5. November im Leipziger Academixer erstmals auf die Bühne bringt. Die kulturellen Angebote in Göbitz sind breit gefächert, reichen von Video und Kunstinstallation bis zum Einblick in einen Klangschalen-Workshop. „Meine Klangschalen bestehen aus Glas und erzeugen ganz reine Frequenzen“, sagt Andrea Nobis. Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich mit der meditativen Wirkung dieser Schalen. „Ein Ton kann dabei bis zu 15 Minuten im Körper nachwirken“, erzählt sie dem Publikum.