Haardorf/MZ/ric. - In der kommenden Woche, vom 28. Juli bis zum 1. August, steht die Klangkirche in Haardorf wieder ganz im Zeichen des gemeinsamen Musizierens von Alt und Jung. Zum fünften Mal bereits lädt die Leiterin des Haardorfer Gospelchores Rainbow Gospels, Elvira Mahler, täglich von 9 bis 12 Uhr zu einem Sommerprojekt ein, das Kinder, Jugendliche und erwachsene Musikinteressierte gleichermaßen ansprechen soll. Dabei stehen gemeinsames Singen, aber auch das Klangerlebnis der Haardorfer Rühlmann-Orgel im Mittelpunkt. Zudem wird gemeinsam getrommelt, gemalt und es entstehen Klanggeschichten. Wer will, kann an allen Tagen beim Musiksommer in Haardorf dabei sein, aber es ist auch möglich, nur an einzelnen Tagen an dem Projekt teilzunehmen.

Die Resultate der gemeinsamen musikalischen Treffen sollen am Sonnabend, 2. August, ab 15 Uhr bei einer musikalischen Abschlussandacht in der Kirche in Haardorf präsentiert werden.