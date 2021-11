Wo die Zukunft gemacht wird

Zeitz/MZ - Die Zukunft von Zeitz entscheidet sich in der Innenstadt. Man wird sicher jederzeit am Stadtrand im Grünen wohnen wollen - oder in Zeitz-Ost, wo jeden Tag Markt ist und die Bäume zwischen den Blöcken groß sind. Aber es werden kaum Besucher kommen, um sich Zeitzer Wohnviertel anzusehen. Und die Zeitzer sollen nicht nur wohnen, sondern leben in ihrer Stadt. Die Stadt-Achse führt von der Moritzburg über die Innenstadt in Richtung Kloster Posa.

Und nach Museum und Schlosspark entscheidet das Stadtzentrum, wie der Gesamteindruck ist, wie lange man bleibt, ob man wiederkommt. Die Innenstadt ist der Ort, an dem man sieht, wie es der Stadt geht, der Gradmesser für ihren Zustand. Schöner wohnen allein reicht nicht. Die Ansätze sind sehr gut: Es gibt Händler, die Auswahl, Service und persönliche Beratung bieten und dazu noch gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein alles versuchen, um den Einkaufsbummel zum Erlebnis zu machen. Das muss ausgebaut werden, und es müssen alle Anstrengungen für die Innenstadt gebündelt werden, wenn man Zukunft für die ganze Stadt will.

