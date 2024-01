Wissenswert und interessant in Zeitz: Anna Magdalena Bach im Museum und Angebote in der Schule

Einen interessanten Einblick in die Musikkultur am Zeitzer Hof vor einigen hundert Jahren erhielten Besucher am Samstag beim Thementag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Vergangenheit und Zukunft waren die Themen am Samstag in Zeitz. Im Museum Schloss Moritzburg konnten die Besucher in die Vergangenheit reisen und am Geschwister-Scholl-Gymnasium ging es beim Tag der offenen Tür um die Zukunft künftiger Gymnasiasten.