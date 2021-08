„Willkommen zurück“ fällt Regen zum Opfer - Geschäfte aber geöffnet

Regenwetter macht dem Kulturshopping in der Zeitzer Innenstadt einen Strich durch die Rechnung.

Zeitz/MZ/ank - Der Verein für Stadtmarketing Zeitz hat das für diesen Samstag geplante Kulturshopping „Willkommen zurück“ in der Zeitzer Innenstadt kurzfristig abgesagt. Grund ist laut Vereinsvorsitzendem Martin Exler das regnerische und unbeständige Wetter. Geplant waren unter anderem Musik und Stadtführungen mit Kutsche. „Willkommen zurück“ war von 10 bis 16 Uhr geplant. Exler betont allerdings, dass eine Reihe von Geschäften in der Innenstadt auch an diesem Samstag wie gewöhnlich geöffnet haben.