Ein Verein will Ukrainern vor Ort helfen, gleichzeitig aber auch Wissen und Kultur den Zeitzern vermitteln. Hinter welchen Aktionen das Zentrum steckt.

Dienstagnachmittags bietet der Verein in der Zeitzer Stadtbibliothek eine Vorlesestunde auf Ukrainisch an.

Zeitz/MZ - Etwa ein Dutzend Kinder sitzt am Dienstagnachmittag im Dachgeschoss der Stadtbibliothek im Halbkreis und lauscht gespannt der Geschichte eines Mäuschens. Das Besondere an dieser Vorlesestunde: Die Geschichte wird auf Ukrainisch vorgetragen. Es ist eines von vielen Angeboten des Ukrainischen Zentrums für Integration und Kulturaustausch. Der Verein steckt noch in den Kinderschuhen, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Liudmyla Kapustina. Im November hatte die Gründungsversammlung stattgefunden.