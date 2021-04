Wie das Geld in Zeitz verwendet werden soll

Zeitz - Für fünf Grund- und und zwei Sekundarschulen in Zeitz gibt es laut Stadtverwaltung „erfreuliche Nachrichten“. Sie dürfen sich über Fördermittel in Höhe von insgesamt 680.515,49 Euro freuen. Das Geld stamme aus dem Digitalpakt Schule des Landes Sachsen-Anhalt.

Schulen erhalten 680.000 Euro für digitale Investitionen

Mit Hilfe des Digitalpakts gewährt das Land zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, für die Vernetzung von Schulen und deren Ausstattung mit IT-Systemen Zuwendungen aus Bundesmitteln. In den Genuss von Geld aus dem genannten Fördermitteltopf kommen laut Stadt die Grundschule Schnaudertal in Kayna, die Grundschulen Zeitz-Ost, Zeitz-Rasberg, Nonnewitz und Stadtmitte sowie die Sekundarschule Am Schwanenteich und die Sekundarschule III in der Schillerstraße.

Zur Umsetzung von Projekten muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von insgesamt 75.612 Euro aufbringen. Die höchste Fördersumme geht an die Sekundarschule in der Zeitzer Schillerstraße, allein für sie gibt es 175.605 Euro. Mit den bewilligten Fördermitteln werden laut Mitteilung Investitionen getätigt, bei denen es unter anderem darum geht, Schulen spürbar besser an das Internet anzuschließen, nicht nur mit Hilfe von WLAN. Darüber hinaus solle ebenfalls die Anschaffung von Präsentationstechnik, von digitalen Arbeitsgeräten und von Endgeräten gefördert werden. (mz/ank)