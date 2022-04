Wie beliebt sind die Brunnen und Wasserspiele in Zeitz?

Zeitz - Wenn alle Brünnlein fließen, dann finden die Zeitzer das an heißen Tagen sehr angenehm. In Betrieb sind oder gehen die Brunnen oder Wasserspiele Am Kalktor, am Roßmarkt, Altmarkt, in der Voigtsstraße, am Platz der deutschen Einheit sowie im Fockendorfer Grund und in Kayna. Wobei man nicht überall plätscherndes Wasser und Erfrischung erwarten darf. Hier gibt es einen Überblick, wie es um die Wasser- oder Nebelspender in Zeitz steht.