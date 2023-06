Wer will, stellt Samstag in Zeitz Sportlichkeit unter Beweis

Zeitz/MZ - Wer eine Bestätigung für seine sportliche Leistungsfähigkeit bekommen möchte, der sollte sich den kommenden Sonnabend vormerken. Denn da veranstaltet die Sportgemeinschaft (SG) Eintracht Zeitz zum 24. Mal einen kreisoffenen Sportabzeichentag. Jedermann ab sechs Jahre kann daran teilnehmen. Der Sportabzeichentag findet, wie in der Vergangenheit auch, im Rudolf-Puschendorf-Stadion am Rande der Geußnitzer Straße in Zeitz-Ost statt, und zwar von 9.45 bis etwa 12 Uhr, erklärt dazu SG-Vorsitzender Lutz Purrucker. Teilnehmer, die im Stadion keinen schriftlichen Schwimmnachweis vorlegen können, können zwischen 8 und 9 Uhr im Sommer-Naetherbad in Zeitz beweisen, dass sie sich nicht nur mit Mühe und Not über Wasser halten können.

Im Rahmen des Sportabzeichentages geht es für die Teilnehmer um Schnelligkeit, um Kraft, um Koordinationsfähigkeit und darum, Ausdauer zu zeigen. Konkret bedeutet das, dass zum Beispiel schnell und ausdauernd gelaufen werden muss. Des Weiteren können die Teilnehmer im Bereich Kraft entscheiden, ob sie sich dem Standweitsprung widmen oder ob sie entweder den Schlag- oder den Wurfball werfen oder die Kugel stoßen. Koordinationsfähigkeit kann unter anderem mit Seilspringen oder Weitsprung bewiesen werden. Wer für den Ausdauerpart lieber aufs Rad steigt, kann ab 13 Uhr an einer etwa 20 Kilometer langen Tour teilnehmen. Dafür, so Purrucker, müsse man aber mindestens 18 Jahre alt sein, ein Rad mitbringen und Schutzhelm tragen.

Die Anforderungen an die Sportler sind dem jeweiligen Alter der Teilnehmer angepasst, so Purrucker. Das Sportabzeichen kann in drei verschiedenen Kategorien erworben werden – in Gold, Silber oder Bronze. Während das Mindestalter der Teilnehmer festgelegt ist, gibt es nach oben keine Grenzen. Damit, so Purrucker, sei zum Beispiel die Teilnahme auch jenseits des 80. Lebensjahres möglich.

Die SG Eintracht Zeitz richtet seit 2015 Sportabzeichentage aus – mit etwa 50 bis 60 Teilnehmern pro Jahr. Der Verein wünscht sich Voranmeldungen. Kurzentschlossene können laut Purrucker aber auch am Veranstaltungstag einfach ins Puschendorfstadion kommen. Wichtig sei der Besitz eines aktuellen Sportabzeichens zum Beispiel für jene, die sich bei der Polizei oder beim Zoll bewerben möchten. Anmeldungen sind möglichüber Telefon 01520/8 74 57 11 und 0176/34 99 49 55 sowie über E-Mail [email protected] 25. Sportabzeichentag ist für Sonnabend, 23. September, geplant.