Welchen Wermutstropfen es dabei gibt

Zeitz - Die Coronasituation im Burgenlandkreis stellt die Menschen hier erneut vor größere Herausforderungen. Aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz, die vom Robert-Koch-Institut mit 285, vom Burgenlandkreis gar mit 342 angegeben wird, wechseln die Schulen ab Montag wieder in den Fernunterricht. Kindertagesstätten sind nur noch für Notbetreuung geöffnet, das Einkaufen in Geschäften nach Terminvereinbarung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorerst Geschichte. Hintergrund dafür ist der Beschluss des Bundestages vom Mittwoch, mit dem bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Gegenmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen festgelegt werden. Das Gesetz muss an diesem Donnerstag allerdings noch vom Bundesrat bestätigt werden.

Für Schulen bedeutet das konkret, dass vorerst nur noch Mädchen und Jungen der Abschlussklassen Zutritt zu den Bildungsstätten haben - vorausgesetzt, sie haben sich im Haus auf das Coronavirus testen lassen und es gibt für sie einen negativen Befund. Ausnahmen, so Landrat Götz Ulrich (CDU) während der Coronapressekonferenz am Mittwoch, gibt es für die Prüfungen. Da gibt es Lösungen für jene Schüler, die keinen Schnelltest nutzen. Sie müssen dann ihre Prüfungen separat schreiben.

Es werden zunächst nur 1.400 weitere Erstimpfungen verabreich

Ulrich bedauert die Schulschließungen auch deshalb, weil damit dem Landkreis Informationen verloren gehen. Denn immerhin gaben die Coronaschnelltests in den Schulen auch einen gewissen Einblick in das Infektionsgeschehen in Familien beziehungsweise konnten doch ein paar Infizierte entdeckt werden. In Schulen wurden innerhalb von vier Wochen etwa 100.000 Tests durchgeführt. Wie es mit Förderschulen weitergeht, war zur Konferenz noch unklar.

Das Impfen, so Ulrich, bleibe vor Ort das wichtigste Instrument im Kampf gegen das Virus: Und weil die Impfquote im Bereich der Erstimpfungen für Menschen ab 60 Jahre im Landkreis vergleichsweise sehr hoch sei, könne nun das Impfen für jedermann freigegeben werden. Das heißt, dass ab kommendem Montag jeder Bürger ab 16 Jahre eine Coronaschutzimpfung bekommen kann. Termine dafür werden ab diesem Donnerstag, 8 Uhr, freigegeben. Allerdings besitze diese gute Nachricht auch einen Wermutstropfen. Denn es werden zunächst nur 1.400 weitere Erstimpfungen verabreicht. Diese Impfungen werden laut Ulrich ausschließlich im Impfzentrum Zorbau durchgeführt.

Im Kreis waren Mittwoch 1.086 aktuelle Coronainfektionen bekannt

Parallel laufen im Landkreis die Zweitimpfungen weiter - für Menschen ab 60 Jahre beziehungsweise für jüngere Personen, die aufgrund besonderer Umstände bereits eine Impfdosis erhalten haben, wie zum Beispiel Ärzte, Pflegepersonal oder Lehrer und Erzieher. Laut Ulrich hat es im Burgenlandkreis bislang rund 50.500 Erstimpfungen gegeben. Im Kreis leben etwa 66.000?Menschen über 60 Jahre. Etwa 70 Prozent von ihnen seien zum Impfen bereit. Die Zahl der bis Montag verabreichten Zweitimpfungen wurde mit 8.165 angegeben.

Im Kreis waren Mittwoch 1.086 aktuelle Coronainfektionen bekannt. Mehr als die Hälfte dieser Menschen war laut Amtsärztin Dr. Ina Schmidt mit der britischen Mutation infiziert. Im Landkreis waren zudem drei Fälle bekannt, in denen die südafrikanische Mutation festgestellt wurde. Woher diese Ansteckung kam, sei nicht bekannt. In den Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit 90 Coronakranke behandelt. Zwölf von ihnen befinden sich auf Intensivstationen.

Im Zeitzer SRH-Klinikum gibt es demnach derzeit 34 Coronapatienten, drei von ihnen liegen in Intensivbetten. In der zurückliegenden Woche sind im Kreis elf Menschen an oder mit Corona gestorben. Das waren vier Männer, 66 bis 90?Jahre alt, und sieben Frauen, 64 bis 94 Jahre alt. Selbst unter den jüngeren Opfern befanden sich laut Schmidt Menschen ohne Vorerkrankungen. Sie seien also allein an den Folgen der Coronaerkrankung gestorben. (mz/Torsten Gerbank)

Weitere Informationen: Corona-Sonderseite auf www.burgenlandkreis.de.