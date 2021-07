Welche Geschichten alte Postkarten von Zeitz erzählen

Zeitz/MZ - Gleich drei Umschläge mit Postkarten und eine Mail landeten in den vergangenen Tagen in der MZ-Redaktion in Zeitz. Der Inhalt: Postkartenmotive aus der Zeitzer Innenstadt. Und in einem Fall verbunden mit dem Wunsch, doch einmal „geballt die Fußgängerzone und das Umfeld auf jeweils einer Seite“ zu veröffentlichen.

Die Homberg-Uhr, hier 1957, gehörte dazu. (Foto: Archiv Wittwika)

So sah es 1957 in der Innenstadt aus. (Foto: Sammlung B. Unger/Repro A. Andräs )

Zusammen mit den Karten, die es im MZ-Archiv gibt und Aufnahmen, die Regionalhistoriker Petrik Wittwika der MZ im Laufe der Zeit zur Verfügung stellte, sollte es möglich sein, einen solchen Ausflug in die Stadtgeschichte zu unternehmen. Weitere Ansichten zur Innenstadt, gern auch Postkarten aus DDR-Zeiten, sind natürlich gern gesehen. Aber gern auch andere Blicke in alle möglichen Zeitzer Straßen. Denn wie schrieb Leserin Babette Unger? „Da können die Gedanken so schön spazieren gehen...“

Das war der Blick in die Wendische Straße vor 100 Jahren. (Repro: Andräs)

Die Familie von Babette Unger hat in der Wendischen Straße gelebt. Sie kennt sie fast 80 Jahre. (Repro: A. Andräs)

Diese Aufnahme von 1971 stammt von Petrik Wittwika zu einem seiner Beiträge. (Privatarchiv Zirr)

Auch diese Karte stammt aus der Sammlung von Babette Unger. (Repro: Andräs)