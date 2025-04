Ein Plan für die Zeitzer Innenstadt Glühwein, Essen, Lichter und Musik: Wieso es einen Weihnachtsmarkt am Roßmarkt in Zeitz geben wird

Ein kleiner, aber feiner Markt soll in diesem Jahr in Zeitz ein besonderes Angebot an den Feiertagen und dem darauffolgenden Wochenende werden. Was der Inhaber vom „Röss’l“ vorhat.