Fest in Zeitz Sehnsucht nach Papa: Wie eine ukrainische Familie Weihnachten feiert

Die Tochylkinas leben seit 2022 in Zeitz. Tochter Polina schreibt einen Brief an den Nikolaus. Was sich die junge Ukrainerin, die mit ihrer Mutter vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet ist, wünscht und wie sie Weihnachten feiert.