Was Postkarten verraten

Zeitz - Zeitzer Straßen, wie sie früher einmal aussahen und wie sie sich heute präsentieren, das ist fast schon ein Hobby von Rüdiger Meinhardt. Der Berliner mit „Zeitzer Familienwurzeln“, wie er es nennt, hat eine große Sammlung angelegt. Immer wieder kommt er nach Zeitz und ist dann mit dem Fotoapparat unterwegs. Er versucht dann, die Blicke in die Straßen immer wieder zu aktualisieren. Das ist sein Beitrag zur Sammlung. Die alten Aufnahmen, fast alles sind Postkarten, von denen sogar viele abgeschickt wurden, stammen von seinem Großvater und dessen Bruder.

Auffällig findet Meinhardt, wie er erzählt, wie viele große, alte Bäume und wie viel Grün es in Zeitz einst gab. Und natürlich standen in vielen Straßen viel mehr Häuser, als heutzutage. Auch den Lesern macht es Spaß, die Fotografenstandorte der alten Postkarten, die die MZ hier veröffentlicht, einzunehmen. Mehrere Leser schrieben, dass sie es spannend fänden, zu sehen, wie es heute aussieht, ob man noch den gleichen Blick hat und was sich verändert hat. Oft wird auch gerätselt, sogar in der Familienrunde, was genau und von wo aufgenommen die Ansichtskarten zeigen.

Hier geht der Blick in die Rothestraße. (Foto: Sammlung Rüdiger Meinhardt/Repro: A. Andräs)

Das ist bei der Postkarte aus der Sammlung des Zeitzers Rudolf Stuke (Foto oben) recht einfach zu erkennen. Es ist eines der schönsten alten Motive des Roßmarktes in der Zeitzer Innenstadt. Man blickt von Westen in die Geschäftsstraße mit den vielen großen Bäumen. Zu sehen ist der Roßmarkt um 1896. Die Karte aus dem Verlag Max Scholz Leipzig ist gelaufen, war also auf dem Post-weg unterwegs, wahrscheinlich im Zeitraum 1896/98. (mz)