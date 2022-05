Was Andreas Exler von den Freien Wählern für Zeitz und die Bürger umsetzen will

Zeitz/MZ - Andreas Exler ist Stadtrat, Kreisrat, Vorstand des Arbeitskreises Altstadt, und für die Freien Wähler trat er auch als Kandidat bei den Landtagswahlen an. Mit erstaunlich gutem Ergebnis. Für Exler ist das ein Grund zur Freude, aber auch eine Bestätigung, dass sich lokale politische Arbeit nah am Bürger lohnt. Wie er weiter arbeiten will, welche Ziele er verfolgt und wie es politisch weitergehen soll, das wollte Angelika Andräs von ihm wissen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<