Was ab Juli in der „Nudel“ in Zeitz geschieht

Zeitz/MZ/ank - Jetzt wird’s kreativ: Von Juli bis Anfang September arbeiten eine Reihe von Projektteams im Creative Lab in der ehemaligen Nudelfabrik an der Ecke Paul-Roland-/Neue Werkstraße in Zeitz. Das Creative Lab, auf Deutsch: kreatives Labor, ist ein von Bund und Land gefördertes Projekt, um innovative Ideen, Konzepte oder Geschäftsmodelle zu entwickeln, die neue Perspektiven für den Strukturwandel in der Region schaffen. Das Interesse an dem Projekt in der „Nudel“, wie das ehemalige Fabrikgebäude lax genannt wird, sei groß. Bis Ende Mai konnten sich kreativ und innovativ eingestellte junge Frauen und Männer bewerben, um das Creative Lab des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes mit Leben zu erfüllen.

Gesucht worden waren dabei Ideen, Konzepte oder Geschäftsmodelle, die neue Perspektiven für den Strukturwandel schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Kompetenzzentrums. Es habe 58 gültige Einreichungen von Projektteams mit insgesamt 122 Personen gegeben. Interesse habe das Projekt bundesweit geweckt. „Aus zwölf Bundesländern stammten Projektvorschläge - 28 direkt aus Sachsen und Sachsen-Anhalt“, heißt es.

Wie gestaltet die Idee den Strukturwandel?

Insgesamt werden in Zeitz letztlich vier bis sechs Teams tätig sein. Die Auswahl soll bis zu diesem Mittwoch feststehen. Die Arbeit in der Stadt an der Weißen Elster soll zehn Wochen andauern. Zentral für die Auswahl der Projektteams sei die Frage: Wie gestaltet die Idee den Strukturwandel? Ein starkes Umsetzungskonzept und die Möglichkeit auf Realisierung innerhalb des Lab-Programms wirkten sich ebenfalls auf die Entscheidung aus, die gemeinsam mit den Partnern getroffen wird. Partner sind unter anderem die Stadt Zeitz, die Creativagentur Transmedial und die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft.

Während des Creative Labs werde es auch einen Austausch zwischen Bürgern der Stadt und den Projektteams geben. Verschiedene Veranstaltungen sollen dazu stattfinden. Geplant sei, am Ende des Projekts bei einem Abschlussfest die Ergebnisse zu präsentieren. Die Teilnehmer des Labs werden von erfahrenen Mentoren betreut, sie werden mit Experten der Region vernetzt.

Im Internet: kreativ-bund.de