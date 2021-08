Warum Zeitzer nicht über jeden grünen Fleck und jede Blühwiese in der Stadt erfreut sind

Es wächst und sprießt in Zeitz. Das könnte eine gute Nachricht sein, doch nicht alles ist gewollt oder angelegte Blühwiese. Was die Bürger am meisten ärgert und die Stadtverwaltung sagt.

Oft kritisiert wurde der Zustand in der Leipziger Straße: Wildwuchs zwischen gepflegten Grundstücken.

Zeitz/MZ - Zeitz soll grüne Wohnstadt werden. Allerdings gibt es zurzeit einiges Grün, das die Zeitzer sehr stört. Viel Kritik gab es aus der Unterstadt. „Wir waren so froh, als die Ruine in der Naumburger Straße endlich abgerissen worden ist“, schreibt eine Leserin, „wir verstehen auch, wenn auf dem Grundstück erst mal nichts passiert. Aber muss das Unkraut wuchern und allmählich bis auf den Bürgersteig kriechen?“

Nach dem Abriss in der Naumburger Straße: Es wächst. Foto: Angeliika Andräs

Zeitzer verärgert über vernachlässigte Grünanlagen

Vor Ort schimpft ein Ehepaar, dass das auch noch genau der Anblick an einer Bushaltestelle sei. „Außerdem fahren ja viele durch die Naumburger Straße, die nach Zeitz kommen. Wir müssen doch wenigstens ein bisschen auf den Eindruck achten, den wir machen.“

In der Leipziger Straße gibt es viele gepflegte Grundstücke. Dazwischen eines, das „ein perfektes Hundeklo ist, aber das war es dann auch schon“, wie eine Anliegerin sagt. „Es muss nicht jeden Monat gemäht werden, aber als Blühwiese, um Insekten anzulocken, geht es nicht durch!“ Sabine Kunze, die mit dem Zug nach Zeitz gekommen ist, schüttelt den Kopf über die „Grünanlage“ am Fuß des Wendischen Berges. „Hier führt der Weg in die Innenstadt entlang, warum ist das nicht gepflegt?“

Grünfläche am Wendischen Berg? Foto: Angeliika Andräs

Brandgefahr und wildee Müllablagerung statt Bienenwiesen

Diese Frage stellen auch Bewohner in Zeitz-Ost. In dem Stadtteil gibt es eine Vielzahl gepflegter und gemähter Grünflächen. Aber eben auch andere. Zum Beispiel laut MZ-Lesern in der Martin-Planer-Straße und zwischen Sebald-Waldstein- und Heinrich-Jacobi-Straße - gleich neben dem Spielplatz. Dort wuchert nicht nur Gras. Anwohner meinen, die Stadt habe die Fläche zur Bienenwiese erklärt, um sich aus der Pflegeverantwortung zu nehmen.

Blick von einem Balkon in der Sebald-Waldstein-Straße. Es gibt gemähte und nicht gemähte Flächen. Foto: Torsten Gerbank

Die Fläche berge nicht nur Brandgefahr, sondern werde auch zur wilden Müllablagerung genutzt. Doch die Stadtverwaltung wehrt nach einer MZ-Anfrage ab: Einerseits befinde sich das angesprochene Areal nicht in ihrer Verantwortung und andererseits seien in Zeitz-Ost „bisher keine Bienenwiesen angelegt“.

Gleichzeitig weist die Stadtverwaltung auf die Witterungsverhältnisse in diesem Sommer hin. Der Wuchs von Rasen- und Grünflächen sei in diesem Jahr sehr stark, dem versuche die Stadt nachzukommen. Hinweise für wilde Müllentsorgung, so die Stadtverwaltung, gebe es im genannten Bereich nicht.