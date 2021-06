Warum Polizei nach Brand der alten Schule in Zeitz nun ermittelt

In der Nacht zum Montag brannte es unter dem Dach der ehemaligen Paul-Wegmann-Schule am Thomas-Müntzer-Platz in Zeitz.

Zeitz - In der Nacht zum Montag hat in Zeitz das ehemalige Schulgebäude am Thomas-Müntzer-Platz/Steinsgraben gebrannt. Offensichtlich war eine Brandstiftung die Ursache. Einen möglichen Täter konnte die Polizei offenbar schon feststellen. „Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte in Tatortnähe eine polizeibekannte tatverdächtige Person festgestellt werden“, bestätigt Polizeisprecher Thomas Ortmann. „Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.“

Gegen 2 Uhr soll der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen gestanden haben, das seit 1868 die II. Stadtschule, die Paul-Wegmann-Schule und das Haus II des Geschwister-Scholl-Gymnasiums beherbergte. Feuer und Qualm waren bis an den Stadtrand zu sehen. Das wurde auch von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes vom Schlosspark aus gesehen, die auf der Feuerwache im Steinsgraben Tobias Becker alarmierten. Der wiederum löste um 2.34 Uhr über die Leitstelle die Alarmierung der Ortswehren Stadt, Aue-Aylsdorf, Theißen, Zangenberg, Nonnewitz und der hauptamtlichen Kräfte aus, wie der stellvertretende Sachgebietsleiter René Heinrich auf Nachfrage der MZ bestätigte. „Insgesamt waren wir mit 33 Einsatzkräften vor Ort“, so Heinrich. Der Einsatz endete erst gegen 7 Uhr. Verletzt wurde niemand, der Rettungsdienst war zur medizinischen Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. „Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften bedanken“, so Heinrich, „sie haben alle einen super Job gemacht.“

„Ich bin dann raus und habe gesehen, dass alles voller Blaulicht war.“

Eine Anwohnerin wurde davon geweckt, wie sie am Montagvormittag erzählte, dass alles nach Rauch roch, und dass es stark qualmte. „Fast zeitgleich hörte ich schon das Tatütata“, sagte sie, „ich bin dann raus und habe gesehen, dass alles voller Blaulicht war.“ Die Flammen seien aus dem Dach geschlagen. „Es ist ja nicht der erste Brand, den wir an diesem Haus erleben“, meinte sie, „aber mir schien es, als wäre es der Schlimmste, seit damals die Soccer-Halle gebrannt hat.“

Feuer und Rauch waren weithin zu sehen. (Foto: Ortswehr Theißen)

Am 16. Juli 2010 war die Soccer-Arena in der ehemaligen Turnhalle der Schule bereits vollständig ausgebrannt. Die Polizei bestätigte wenige Tage später, dass es Brandstiftung war. Auch an beziehungsweise in der Schule musste die Zeitzer Feuerwehr im Laufe der Jahre mehrfach löschen. Das Gebäude stand seit 2002 leer und war marode. 2011 wurde es als ein Drehort für den Film „Unsere Mütter, unsere Väter“ genutzt als Militärhospital im Zweiten Weltkrieg. Wieder ins Gespräch kam die Schule, als es vor drei Jahren Pläne gab, dort einen Bildungscampus zu entwickeln. Dafür wollte der Burgenlandkreis das Objekt vom privaten Eigentümer aus Bayern kaufen. (mz)