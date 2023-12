Um die Finanzen der Gemeinde Meineweh steht es nicht rosig, denn in der Gemeindekasse klafft ein Millionenloch. Wie es dazu gekommen ist und wo man Hilfe sucht.

Finanzsituation in Meineweh

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meineweh/MZ. - Für Albrecht Seidewitz, kommissarischer Bürgermeister der Gemeinde Meineweh, startet die neue Woche mit einer Fahrt in die Landeshauptstadt. In Magdeburg verfolgt Seidewitz dabei gemeinsam mit seiner Reisebegleiterin Kerstin Beckmann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wethautal (FDP), eine Mission - nämlich wie kommt die Gemeinde weg von ihren Millionenschulden und wie sehen die Perspektiven für die Gemeindekasse in den kommenden Jahren aus. Denn der Ausflug der beiden führt direkt ins sachsen-anhaltinische Finanzministerium. Dort hat die Verwaltungschefin einen Beratungstermin vereinbart.