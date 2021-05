Warum eine Gartenanlage in Zeitz artenreiches Grünland wird

Leerstehenden Gärten in der Gartenanlage „Untere Promenade“ in Zeitz sollen Grünland werden.

Zeitz - In der Gartenanlage „Untere Promenade“ an der Albrechtstraße in Zeitz werden die leerstehenden Gärten im Rahmen einer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den Ausbau des Deiches Salsitz zurückgebaut. Darüber informierte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) die Stadträte.

Gartenanlage in Zeitz soll artenreiches Grünland werden

In Abstimmung mit der Stadt Zeitz wird die Maßnahme vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt (LHW) auf dem eigentlich der Stadt gehörenden Grundstück geplant und durchgeführt. „Die Flächen werden naturnah gestaltet. Es wird ein Mosaik von verschieden Biotopen entstehen, das den Lebensräumen in der Aue entspricht“, so Thieme, „wie artenreiches mesophiles Grünland, Baum- und Strauchpflanzungen, Wiesentümpel und Zauneidechsenhabitate.“

Die Gartenanlage, die beim Hochwasser 2013 überflutet war, soll nach dem Kleingartenentwicklungskonzept der Stadt Zeitz vollständig zurückgebaut werden. Das trifft auch für die noch vorhandenen Kleingärten zu, die die Pächter nach Nutzungsaufgabe selbst zurückbauen müssen. Eine Weiterverpachtung ist ausgeschlossen. Damit wird die Fläche der Gartenanlage „Untere Promenade“ in einigen Jahren wieder ein Bestandteil der natürlichen Auenlandschaft der Weißen Elster werden. Ein genauer Termin für die Durchführung der Maßnahme steht aber noch nicht fest.