Warum die neue Ölwehr eines Kretzschauer Abschleppdienstes so besonders ist

Kretzschau/MZ - Wenn Ihnen demnächst ein sehr langsames Fahrzeug ein schnelleres Vorankommen auf der Straße verwehrt, dann kann es sein, dass gerade diese intensiv gesäubert wird. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Straße danach wie neu aussieht. Denn dann ist die Ölwehr aus Kretzschau unterwegs, um mit ihrem neuen Beseitigungsgerät die Straße wieder sicherer zu machen.

Idee zur Anschaffung des Ölfahrzeuges kam durch Unfallbeseitigung

Es ist eine Premiere für die Zeitzer Region, denn so etwas gibt es hier noch nicht. Lediglich im Weißenfelser Raum gibt es ein Unternehmen, welches diesen Dienst anbietet. Hinter dieser neuen Ölwehr steckt der Abschleppdienst Hamal aus der Mittelstraße in Kretzschau. Anfang Juli hat das junge Unternehmen sein Angebot mit einer besonderen Anschaffung erweitert.

„Bei Einsätzen, bei denen wir Autos aus dem Graben gezogen haben, haben wir beobachtet, wie jemand die Straße nach dem Unfall auf eine spezielle Art und Weise wieder sauber gemacht hat. Da ist die Idee, das auch anzubieten, bei uns entstanden“, erklärt Alexander Hamal.

Schnell hat er im Internet nach geeigneten, gebrauchten Fahrzeugen gesucht und ist in Ravensburg in Baden-Württemberg fündig geworden. „45.000 Euro hat das Fahrzeug von 2008 gekostet. Aber mit nur 250 Arbeitsstunden ist es in einem Top-Zustand“, freut sich Hamal über das gute Angebot. Denn für ein neues Gerät hätte er locker einen sechsstelligen Betrag hinlegen müssen.

Es fehlt noch eine entsprechendes Zertifikat für die Ölwehr in Kretzschau

Passend dazu gibt es einen Anhänger mit Warnschildern und -pfeilen, der hinter dem sehr langsam fahrenden Ölbeseitigungsfahrzeug die Autofahrer schon von weitem bremst. Dieses arbeitet mit heißem Wasser und Chemie und entfernt nicht nur Öl und andere Schadstoffe nach einem Unfall von der Straße. „Die sieht hinterher wie neu aus, denn auch hartnäckiger Dreck wird gesäubert. So ist unser Gerät auch ideal für Firmengelände oder sogar Tartanbahnen in Sportstadien“, meint Alexander Hamal.

Noch kann das Unternehmen aber keine Aufträge annehmen, weil noch ein entsprechendes Zertifikat fehlt. Aber das soll jetzt nachgeholt werden. Eine Preisliste muss noch verfeinert werden. Auf alle Fälle wurde mit dem 24-jährigen Paul Teege aus Draschwitz ein neuer Mitarbeiter eingestellt. „Wir wollen einen 24-Stunden-Notdienst einrichten. Und dafür brauchen wir einfach mehr Personal“, so Hamal.

Im März wurde der Abschleppdienst dann um einen Umzugsdienst erweitert und nun also die Ölwehr

Auf alle Fälle aber wolle man mit der Polizei und den umliegenden Kommunen zusammenarbeiten. „Wir wollen vor allem die freiwilligen Feuerwehren entlasten, weil die ja bislang immer zu Unfällen gerufen wurden, um sich um die Ölspuren zu kümmern“, erklärt Alexander Hamal. Der 33-jährige hat vor fast einem Jahr zusammen mit seinem gleichaltrigen Bruder Christopher die Firma gegründet. Und das Mitten in der Corona-Zeit.

Im März wurde der Abschleppdienst dann um einen Umzugsdienst erweitert und nun also die Ölwehr. „Das Geschäft läuft gut. Wir haben mittlerweile soviel Arbeit, dass wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen werden. Das ist aber noch nicht sicher“, so Firmenchef Christopher Hamal.

Neue Ölwehr kann Schadstoffe aus der Erde holen

Seit geraumer Zeit arbeiten die Kretzschauer mit dem Abschleppdienst Jahn aus Zeitz zusammen, um noch flexibler zu sein. „Und wenn mal Öl in einen Graben fließen sollte, können wir das verseuchte Erdreich mit einem Kleinbagger herausholen“, erklärt Hamal.

Nun hofft er, dass der neue Dienst genauso gut angenommen wird wie die anderen Leistungen. Zwar werde man dafür eine gewisse Summe in Rechnung stellen, „aber die Kosten müssen ja vom Verursacher beziehungsweise dessen Versicherung übernommen werden“, so Hamal. Wichtig sei es für ihn, ein Komplettpaket anbieten zu können. Vor allem eines, welches in der Region noch seinesgleichen sucht. Beachtlich für ein Unternehmen, das noch nicht einmal ein Jahr besteht.