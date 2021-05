Warum der Stadtmarketingverein nun doch für den Sommer plant

Zeitz - Aufatmen auch im Stadtmarketingverein Zeitz: Ab Samstag können die Einzelhändler zumindest wieder per click & meet für ihre Kunden da sein. „Wir freuen und sehr, dass es wieder Hoffnung gibt für unsere Einzelhändler“, sagt Martin Exler, der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. „Endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels.“

Die ersten Lockerungen sind für Exler der beste Schritt in die richtige Richtung. Er hofft aber auch, dass es jetzt schneller, also mit größeren Schritten in Richtung Normalität geht. „Wir fordern für die Zukunft die Gleichstellung mit Supermärkten“, wird er aber - aus der Erfahrung des letzten Jahres heraus - auch grundsätzlich. „Es darf nicht sein, dass man im Supermarkt alles einkaufen kann, aber kleine inhabergeführte Geschäfte mit super Hygienekonzept höhere Auflagen bekommen.“

Das ist ein Thema, das auch viele Einzelhändler ansprechen. Während sie schließen mussten, maximal Bestellungen an der Ladentür abgeben konnten, wurde das, was sie anbieten, im Prinzip in den Supermärkten verkauft - teils mit einem noch aufgestockten Non-Food-Angebot. Jetzt allerdings gehen die Händler erst einmal davon aus, dass die Kunden das Angebot click & meet rege nutzen und in absehbarer Zeit, bei einer Inzidenz unter 50, die Geschäfte wieder normal öffnen dürfen. Dann soll auch einiges getan werden, um die Innenstadt wieder deutlich in den Fokus zu rücken. „Falls sich die Lage weiter entspannt, haben wir als Verein auch einiges gemeinsam mit dem Sachgebiet Kultur und Tourismus für den Sommer vor“, bekräftigt Martin Exler. „Bis dahin kann ich nur sagen: Bitte kaufen Sie lokal, in der Stadt, in der Innenstadt.“ (mz)