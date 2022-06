Wann neues Pflegeheim in Zeitz erste Senioren empfängt

Am Lindenplatz in Zeitz ist das neue Pflegeheim der Stiftung Seniorenhilfe fertiggestellt. Wann die ersten Zimmer bezogen werden.

Zeitz - Der Festakt zur Eröffnung muss coronabedingt ausfallen. Zum Abschluss der Bauarbeiten am neuen Pflegeheim „Am Lindenplatz“ der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz sollte es dennoch einen Höhepunkt geben. Und so luden Geschäftsführer Andreas Fuchs und seine Mitarbeiter Samstag zu einem sogenannten Besichtigungstag ein. Gäste konnten sich nach Anmeldung und unter Einhaltung verschiedener Regelungen in Begleitung das Haus ansehen und die Räumlichkeiten begutachten. Sie sahen ein vielfach lichtdurchflutetes Gebäude, das pflegebedürftigen Menschen den Aufenthalt und den Mitarbeitern das Arbeiten angenehm machen soll. Das Interesse, so Fuchs, sei so groß gewesen, dass ein weiterer Besichtigungstag durchaus möglich sei.